Repubblica – Difesa al completo: Garcia pensa a qualche cambio contro l’Union Berlino

Ore fondamentali per Rudi Garcia, che potrebbe decidere qualche cambio di formazione in vista della partita di mercoledì contro l’Union Berlino. La difesa torna al completo con il ritorno di Natan e Juan Jesus, così Garcia avrà a disposizione otto difensori su otto. La Repubblica scrive: “Garcia ha due giorni per valutare eventuali novità di formazione. Torna a disposizione il brasiliano Natan, che potrebbe tornare in coppia con Rrahmani. Scalpitano Mario Rui e Lindstrom: il terzino portoghese è in ballottaggio con Olivera, il danese sta ancora completando il suo inserimento”.