Il Roma- Il Napoli continua a guardare in Brasile: spunta un nome per il centrocampo

Il Napoli punta un nuovo nome per il centrocampo azzurro. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, la società azzurra ha già le idee molto chiare e si muoverà in direzione rinforzo per il centrocampo. Il nome in questione è André della Fluminense, centrocampista centrale classe 2001. Lo riferisce Giovanni Scotto sul suo profilo Twitter: “Dopo i positivi riscontri su Natan, il Napoli continua a guardare in Brasile. Osservato speciale Andrè della Fluminense, fresco campione della Copa Libertadores. Centrocampista centrale classe 2001, può fare il regista e il mediano incontrista. Valutazione di circa 15 milioni. Potrebbe essere un obiettivo già per gennaio per dare un sostituto a Lobotka. Soprattutto in caso di partenza di Demme, che piace in Bundesliga”.