Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di OttoChannel, si è espresso sul gioco del Napoli.

L’opinionista ha commentato con tali parole la vittoria sulla Salernitana: “Gli azzurri hanno vinto ma non hanno convinto totalmente secondo il mio punto di vista. Fino a prima che entrasse Elmas eravamo ancora sullo 0-1, rischiando di portare la partita ad un pareggio che onestamente non era possibile dati i valori in campo”.