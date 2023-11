Durante: “Natan deve crescere, la Serie A è un ottimo banco di prova”

Sabatino Durante, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare di Natan e del suo rendimento. Ecco cosa ne pensa:

“Natan deve prendere coscienza che la Serie A è un campionato dove la tattica è preponderante. Il difensore brasiliano gode di una notevole fisicità, anche se è chiaro dovrà migliorare nelle scelte. Sta crescendo, e i compagni cominciano ad avere fiducia in lui. Nel tempo, anche Natan potrà venir fuori. Un calciatore che in futuro potrà divenire una colonna della squadra e non escludo anche fonte di plusvalenza”.