CdS – Paradosso Napoli: in Champions segnano più i difensori che gli attaccanti

Un dato trasecolante giunge dal Corriere dello Sport: in Europa per il Napoli sono stati più prolifici i difensori che gli attaccanti. Ecco cosa scrive l’edizione odierna: “Ventiquattro gol in campionato(3 in meno dell’Inter) e 5 in Champions, ch’è diventato terreno alternativo: Raspadori è riuscito con l’Union, ma al Napoli, stranamente, in Europa sono mancate proprio le reti dei suoi attaccanti. A Braga ci pensò Di Lorenzo con una deviazione; con il Real Madrid, per stare in partita fino al Valverde, furono necessari Zielinski e Ostigard. I supplenti del gol”.