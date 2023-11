L’opinionista di Sky, Marco Bucciantini, è intervenuto a Canale 8 per parlare di Napoli.

Quest’ultimo si è così espresso sugli azzurri all’emittente televisiva: “Il Napoli è la squadra che può dare filo da torcere all’Inter, la quale ha già dato un segnale al campionato e sembra andare dritta per la strada. Il pareggio contro il Milan può essere stato un segnale per le modalità in cui è avvenuto, soprattutto se certificato dalla vittoria a Salerno”.