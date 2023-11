Bruscolotti: “non condivido quello che afferma Garcia”

a 1 football club condotto da Luca Cerchione, è intervenuto ex calciatore Giuseppe Bruscolotti che analizza il momento del Napoli di Rudi Garcia

Ha visto un po’ di Napoli di Spalletti all’Arechi? “Ho visto il Napoli, Spalletti non c’è più e bisogna guardare a quel che abbiamo oggi. La prima parte di gara, la squadra ha giocato da Napoli. Un momento di flessione era comprensibile, ma gli azzurri hanno saputo gestire bene la partita. Ho visto il Napoli che conoscevo. Ci sono gli ingredienti per poter disputare ottime gare”.

Sette punti di distanza sono troppi per poter sperare di lottare per il tricolore? “Con il campionato a tre punti bastano anche due vittorie, con risultati favorevoli, per poter recuperare. Sarà importante, però, la convinzione di poter lottare sino alla fine. Non condivido, infatti, le affermazioni di Garcia. L’allenatore francese ha spesso parlato di obiettivo quarto posto“.

Il Napoli, però, deve puntare a difendere il titolo” Quando Garcia ha parlato di quarto posto, però, I’allenatore ha citato quelli che erano gli obiettivi del presidente. Così facendo, dunque, si rischia di deresponsabilizzare i calciatori? “Per i calciatori è diverso. Glia attori sono loro, sono loro ad andare in campo. Hanno l’obbligo di mantenere sempre lo spirito vincente, anno dopo anno. Le idee, però, devono essere altre. Se si parla di una squadra vincente, non si può non puntare alla vittoria”.