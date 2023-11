Giuseppe Bergomi si è espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto.

Quest’ultimo ha citato anche e soprattutto la Juve di Allegri tra le favorite, vista la striscia di risultati utili ottenuta in campionato e le sole due lunghezze che la separano dall’attuale capolista Inter: “Anche se Allegri non lo ammette ai microfoni, sarebbe fuori luogo non citare la Juventus tra le favorite per la vittoria dello scudetto”.