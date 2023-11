Scotto: “Garcia, ora altre due vittorie. A Salerno spaesati nel secondo tempo”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato del match tra Napoli e Salernitana e della situazione di Rudi Garcia. Secondo Scotto, a caratterizzare la partita è stata la netta inferiorità dei granata, che non sono riusciti a contrastare le qualità tecniche (non tattiche) degli azzurri, complice anche lo spazio lasciato ad Elmas con il passaggio alla difesa a 3. Adesso a Garcia servono altre due vittorie per riconquistare la fiducia di ADL, fondamentali la sfida di Champions con l’Union e la partita contro l’Empoli. Ecco il suo tweet:

La #Salernitana è troppo inferiore. Garcia aveva ragione: c'era solo un risultato. Va bene così, eppure anche questa volta nel secondo tempo il #Napoli si è un po' spaesato lasciando spazio agli avversari e provando a gestire il risultato. Poi ci pensa Inzaghi e il passaggio alla… — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 4, 2023