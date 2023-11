Salernitana-Napoli, successo dell’ordine pubblico

L’ultima uscita in campionato del Napoli contro la Salernitana è stata un successo non solo per i tre punti conquistati dalla squadra di Garcia in campo, ma anche per l’ordine pubblico. Gli agenti impegnati durante il match erano 380.

Il questore di Salerno Conticchio ha recentemente dichiarato a La Repubblica: “I tifosi di entrambe le squadre hanno dimostrato senso di responsabilità. Un grande contributo a creare il giusto clima di serenità è arrivato anche dalla presenza di entrambi i presidenti. Per il lancio dei fumogeni la polizia scientifica è già all’opera per l’individuazione dei responsabili”.