Repubblica – Raspadori segna e timbra il match: l’attaccante cala il Jack quando non c’è Osi

Raspadori decisivo con l’assenza di Osimhen.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, l’attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana riesce ad esprimersi al meglio con l’infortunio del nigeriano, costretto a stare ai box per un mesetto: situazione verificatasi anche lo scorso anno sotto la gestione di Spalletti, che ebbe il merito di lanciare l’ex Sassuolo da titolare in Champions con grandi risultati e reti importanti nelle partite di coppa. Jack è reduce da tre goal contro Union Berlino, Milan e Salernitana.