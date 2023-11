Napoli, Il Mattino celebra le individualità azzurre: “Super Raspadori, Lobotka detta di nuovo legge”

Grazie alle giocate di Raspadori e di Elmas, il Napoli si aggiudica il derby campano contro la Salernitana. Quarto posto momentaneo per gli azzurri di Garcia, che approfittano anche del rallentamento di qualche diretta rivale del trittico di testa. La squadra campione d’Italia può fare così un salto in avanti in classifica e rispondere a qualche critica di trippo pervenuta nelle scorse settimane. L’edizione odierna de Il Mattino celebra la vittoria dei partenopei titolando: “Super Raspadori, Lobotka torna a dettar legge”.