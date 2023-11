Garcia promosso dai quotidiani: ha vinto senza soffrire, ma manca il gioco. Ecco i voti

Il Napoli vince contro i granata a Salerno e si riporta in zona Champions, complice anche la sconfitta interna dell’Atalanta contro l’Inter. Rudi Garcia dimostra per la prima volta, anche se contro l’ultimissima in classifica, di poter vincere senza dover soffrire, per di più fuori casa. I quotidiano promuovono il tecnico francese, sufficienze piene da parte di tutti, anche se manca ancora il gioco. Ecco la lista dei voti:

Gazzetta dello Sport: 6,5 – Missione compiuta: partita vinta senza soffrire e senza consumare troppe energie in vista dell’impegno di Champions. Però il Napoli rallenta troppo il ritmo e così chiude la gara solo nel finale. Corriere dello Sport: 6,5 – Interpreta il proprio calcio, che ha soprattutto espressione pratica. Per il divertimento, si è appena ad un quarto del campionato: c’è speranza. Tuttosport: 6,5 – Ha fatto ciò che doveva: vincere il derby contro una Salernitana in grande difficoltà. Il resto si vedrà. Il Mattino: 6,5 – Il suo Napoli si conferma squadra formato trasferta. Quarta vittoria lontano dal Maradona e quarto clean sheet in campionato. Intendiamoci, contro la Salernitana classifica alla mano – era un testa coda, ma la squadra non ha rischiato nulla e ha saputo capitalizzare al meglio le combinazioni del derby. Parte con il tridente e a metà ripresa cambia in corsa inserendo due pedine e modificando pure l’atteggiamento tattico. Le scelte lo premiano. Adesso serve soltanto continuità. Di gioco prima ancora che di risultati.