Giacomo Raspadori ha convinto tutti i quotidiani dopo la grande prestazione di ieri all’Arechi.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Sassuolo avrebbe meritato un bel 7 in pagella. Un voto meritato, dovuto ad una grande prova al centro dell’attacco, dove ha segnato ed ha sfiorato anche il raddoppio con un palo. Sempre in palla e bravo a legare con il centrocampo e ad essere decisivo al limite e in area di rigore.