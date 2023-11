Repubblica – Mors tua, vita mea: oggi la posta in palio è troppo importante

Il quotidiano Repubblica presenta il match tra Salernitana e Napoli. Una sfida importantissima per entrambe, perderla o anche solo pareggiarla metterebbe in guai grossi. Dopo 10 giornate il Napoli si ritrova solo quinto e alla Salernitana fanalino di coda non va meglio visto che non ha ancora conquistato la prima vittoria in questa Serie A. Ecco l’analisi del quotidiano.

“Al derby di oggi pomeriggio allo stadio all’Arechi si presentano due squadre in grande difficoltà, per ora molto lontane dai rispettivi obiettivi. Per questo per 90’ De Laurentiis e Iervolino dovranno mettere da parte la loro amicizia.

Mors tua, vita mea. La posta in palio è troppo importante e Salernitana e Napoli si presenteranno in campo con le spalle al muro. Chi perde finisce davvero nei guai e un pareggio servirebbe poco a entrambe. Granata e azzurri camminano sull’orlo del burrone”.