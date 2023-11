Repubblica – Lindstrom paga un grande equivoco: il motivo per cui gioca poco

Repubblica ha fatto oggi un’analisi della situazione di Jesper Lindstrom. Il giovane danese sta giocando pochissimo, stupendo i tifosi dell’Eintracht che hanno visto andar via uno dei calciatori più forti della rosa tedesca. Pare che Lindstrom sia vittima di un grosso equivoco, imputabile in parte all’ex ds Cristiano Giuntoli e in parte al tecnico Rudi Garcia. Comprato a 25 milioni, la mezzala danese doveva rimpiazzare Zielinski. Il polacco è però rimasto a Castel Volturno e ora il 23enne di Taastrup deve contendere il posto a Kvaratskhelia o Politano come esterno da attacco. “Un compito non facile”, riconosce Garcia che, conclude il quotidiano, lo ha schierato per 127 minuti in campionato e 9 in Champions.