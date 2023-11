Primavera, Napoli-Virtus Entella: gli azzurrini convocati da Mister Tedesco

Oggi al Giuseppe Piccolo di Cercola torna in campo il Napoli degli azzurrini di Mister Tedesco. Alle ore 14:30 il Napoli ospiterà la Virtus Entella nella gara valida per la settima giornata di Primavera 2 girone B. Gli azzurrini, reduci dal pareggio a La Spezia e la vittoria in Coppa Italia contro il Pescara, hanno la possibilità di superare i liguri distanti solo un punto. Tedesco recupera Russo e De Luca, che ha superato il problema alla caviglia. La Virtus Entella cerca di recuperare terreno dopo le sconfitte contro Cosenza e Ternana.

I CONVOCATI:

Ballabile, Borriello, D’Angelo, De Chiara, De Crescenzo, De Luca, Di Lauro, Esposito, Gambardella, Gioielli, Koffi, Legnante, Lorusso, Malasomma, Mazzone, Mutanda Kasongo, Parisi, Pellino, Peluso, Puzone, Raggioli, Rossi, Russo, Sorrentino, Turi, Vigliotti, Vilardi.