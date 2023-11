Pistocchi: “Il Napoli domina il derby campano, sfiora il raddoppio in molte occasioni prima del gol di Elmas”

Il giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio profilo X commentala sfida tra Napoli e Salernitana, vinta dagli azzurri per 0-2. Questo il commento del giornalista: “Con grande personalità, il Napoli domina il derby campano al di là del risultato: segna subito con Raspadori – azione in avvio viziata dal fuorigiuoco di Oliveira- sfiora il raddoppio in molte occasioni, controlla la reazione della combattiva Salernitana e raddoppia nel finale con una bella azione personale di Elmas. Buon Napoli, molto più logico, che sale a quota 21 e avvicina le tre di test“

https://x.com/pisto_gol/status/1720831743559614796?t=XUZtqcJWwb3-zG_IqsbiyA&s=08