Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-Napoli:

“Serve più concentrazione in difesa? Certo, tutta la squadra deve difendere insieme ed è quello che dobbiamo fare anche oggi. Sicuramente non siamo contenti quando concediamo agli avversari di segnare, ma quella di oggi è una partita perfetta per provare a non subire gol. Lo vogliamo davvero, quindi dobbiamo rimanere concentrati e difendere come una squadra”.