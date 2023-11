Montervino: “Rivalità tra Napoli e Salernitana ridicola. Garcia? Fossi in lui cambierei modulo”

Francesco Montervino, ex centrocampista di Napoli e Salernitana ed attuale direttore sportivo del Casarano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal.

Il doppio ex ha espresso il suo parere riguardo la rivalità tra le tifoserie di Napoli e Salernitana: “Rivalità tra Napoli e Salernitana? Per me è ridicola, non dovrebbe neanche esistere. Sono entrambe grandi tifoserie che dovrebbero dare spettacolo sugli spalti e non meritano di stare separate in occasione di questo match”.

In vista del match di oggi, ha aggiunto alcune parole su entrambe le squadre: “Inzaghi? Alla prima contro il Genoa non ha fatto male. La Salernitana con lui sarà diversa rispetto alle prime partite. Napoli? Con il Milan ha dimostrato di essere una squadra di qualità, anche grazie alla profondità della panchina. Fossi in Garcia cambierei modulo, il 4-3-3 non fa per lui, dovrebbe proporre ciò che è nelle sue corde”.