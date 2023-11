Meluso: “Vogliamo ripetere la stagione eccezionale dello scorso anno. Vi dico perché Osimhen è in Nigeria”

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-Napoli:

“Quanto è importante questo derby? Tutte le partite sono importanti, dobbiamo riagganciarci alle zone alte. Il Napoli deve ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso, almeno provare. Zielinski? C’è la volontà di rimanere da parte sua, lo dimostra coi fatti nelle sue prestazioni eccezionali. Sono fiducioso. Osimhen? Lo hanno sentito medici e team manager. Osimhen è andato in Nigeria col permesso della società per motivi familiari, tornerà quando li ha risolto. Ha comunque degli obblighi perché è infortunato, anche lì sta seguendo la riabilitazione”.