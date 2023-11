Di Napoli: “Raspadori? Non sta facendo rimpiangere Osimhen. Su Salernitana-Napoli…”

Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione di Punto Nuovo Sport in vista del derby campano, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno.

Di Napoli, facendo riferimento al rapporto tra il tecnico del Napoli Rudi Garcia e il presidente De Laurentiis, si è espresso così: “Devi essere consapevole di ciò che ti aspetta quando hai un presidente del genere e devi lottare per conquistare fiducia. Soprattutto con i calciatori, diventi un problema se perdi credibilità. I comportamenti di De Laurentiis devono essere vissuti in maniera positiva poiché è un presidente che vuole costruire”.

In merito alla sfida di oggi, il doppio ex spende alcune parole sull’assenza di Victor Osimhen e sul suo attuale sostituto, Giacomo Raspadori: “Osimhen? Assenza pesante per il Napoli ma Raspadori non lo sta facendo rimpiangere. Giacomo ha buone doti e un ottimo senso del gol”.

Infine, l’ex attaccante ha aggiunto alcune dichiarazioni riguardo la situazione attuale della Salernitana, sua ex squadra: “Salernitana? Deve ritrovare l’armonia che ha avuto nella seconda parte della scorsa stagione. Salerno è una piazza forte e penso che Inzaghi abbia i giusti attributi per stare su quella panchina. Può dare una svolta al campionato.

Dia? È un giocatore con numeri importanti, ma non è lo scorso giocatore dell’anno scorso. La Salernitana ha bisogno di un’attaccante che faccia almeno 10, 15 gol per raggiungere la salvezza”.