Termina il primo tempo al Gewiss Stadium di Bergamo, con il risultato che al momento vede in vantaggio l’Inter di Simone Inzaghi. Nella squadra neroazzurra c’è stato anche un cambio per infortunio a Pavard, che è uscito per infortunio, sostituito da Darmian. A sbloccare il match al minuto 40 è stato Chalanoglu, che ha segnato dal dischetto battendo Musso.