Atalanta-Inter – Le formazioni ufficiali del big match del Gewiss Stadium. Sarà Scamacca a guidare l’attacco bergamasco

Alle ore 18 al Gewiss Stadium va in scena la sfida fra Atalanta ed Inter, con entrambe le squadre neroazzurre che si trovano in alta classifica. La squadra di Gasperini è a 6 punti da quella di Inzaghi, che si trova al primo posto con 25 punti, e che vorrebbe provare ad allungare su Juventus e Milan. Il tecnico bergamasco sceglie come punta Scamacca, che viene affiancato da Lookman e Koopmeiners, che agiranno alle sue spalle. Dall’altra parte Simone Inzaghi schiera i soliti 11, con la coppia Thuram-Lautaro Martinez che in quest’inizio di stagione ha già trovato 15 reti. Queste le formazioni ufficiali del match:

Atalanta – Musso; Djimsiti; Kolasinac; Scalvini; Zappacosta; De Roon; Ruggeri; Ederson; Koopmeiners; Lookman; Scamacca

Inter – Sommer; Pavard; Acerbi; De Vrij; Dimarco; Chalanoglu; Barella; Mkhitaryan; Dumfries; Thuram; Lautaro Martinez