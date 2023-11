L’inviato Sky a Castel Volturno Massimo Ugolini ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli. “De Laurentiis è a Castel Volturno e al termine della rifinitura si partirà per Salerno”, ha detto il giornalista. Poi, sul modulo ha aggiunto: “Sul modulo penso sarà 4-3-3 perché gli esterni offensivi stanno facendo molto bene e stanno rendendo al massimo. Certo il 4-2-3-1 può essere un’opzione anche con Simeone ma più da partita in corso”.