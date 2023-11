Tuttosport – Koopmeiners, in estate il Napoli aveva provato l’assalto! Il retroscena

Tuttosport fa sapere che il Newcastle ha bisogno di sostituire Sandro Tonali, squalificato per il caso calcioscommesse. Gli inglesi hanno messo nel mirino Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Il piano B è Ruben Neves, ex Wolverhampton di proprietà dell’Al Hilal in Arabia Saudita. Il nerazzurro è in cima alla lista.

Una bella sfida. Difficilmente l’Atalanta si priverà di un big a gennaio, con un posto in Champions tutto da conquistare. Interessante poi ciò che aggiunge il quotidiano di Torino: pare, infatti, che i nerazzurri abbiano già rifiutato un’offerta monstre del Napoli in estate. ADL aveva messo sul piatto oltre 45 milioni di euro. Il contratto di Koopmeiners scadrà nel 2028 e, quindi, la Dea non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi per il prezzo. Inoltre, se si pensa che Romero è volato al Tottenham per 50 milioni di euro, mentre Hojlund considerando anche i bonus ha raggiunto il Manchester United per 85 milioni di euro, la valutazione del cartellino del classe ’98 non si discosterà molto da una richiesta iniziale di 60-70 milioni di euro.