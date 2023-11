Salernitana-Napoli, i convocati granata: Inzaghi recupera pedine preziose

Oggi la Salernitana ha svolto la seduta pomeridiana. Al termine, Pippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida casalinga col Napoli. Ottime notizie per i granata: Ritorna Federico Fazio, che ha smaltito l’affaticamento muscolare patito dopo la sfida con il Cagliari, rientrano tra i convocati anche Daniliuc e Dia, esclusi dalla lista per la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.