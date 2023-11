Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Questa conferenza stampa di Garcia mi lascia un tecnico stizzito, lo vedo nervoso, mi dispiace, ma deve lavorare sereno visto che la fiducia totale della società. Oggi Garcia ha detto che Lindstrom ha avuto poco spazio perché Kvaratskhelia e Politano stanno facendo troppo bene, quindi oggi ho capito che Lindstrom è stato acquistato per giocare sull’esterno, vale a dire in un ruolo non suo.

Al Napoli vorrebbero solo domande non piccanti, ma un giornalista non dev’essere nè buono o cattivo, deve fare domande e il Napoli deve rispondere. Faccio un appello a Garcia, deve puntare al primo posto così mal che gli vada arriverebbe secondo o terzo. Se invece punta al quarto posto le cose potrebbero complicarsi. Qualcuno mi sta dicendo che Giuntoli s’è messo in testa di portare Zielinski alla Juventus a parametro zero. Il Napoli potrebbe fare uno sforzo per trattenerlo, è da folli perderlo a zero”.