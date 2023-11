Da Salerno – I granata indosseranno una maglia speciale col Napoli, ma è polemica. Il motivo

“Ispirazione territoriale, tradizioni e tecnologia waveknit”. Presenta così la Salernitana la maglia che i calciatori granata indosseranno in occasione del derby campano contro il Napoli. Niente di speciale, ormai tutte le società creano maglie particolari al di là di quelle coi colori tradizionali. Addirittura, i partenopei sono arrivati a 14 maglie in un’unica stagione. A Salerno non hanno apprezzato la volontà di indossare una maglia che punta sul marketing in una sfida così sentita dalla piazza dell’ippocampo. Sui social parecchi tifosi hanno protestato e anche il portale Tuttosalernitana.com ha criticato la scelta della società: “Nel derby contro i rivali del Napoli, all’Arechi, non si può non scendere in campo con la maglia granata preferendo questa bianca con risvolti rosa – si legge sul sito del giornale online – In questo momento può sembrare l’ultimo dei problemi, ci mancherebbe, ma per una partita così iconica e sentita sarebbe stato più opportuno basarsi sulla tradizione e sulla storia piuttosto che sul marketing”.