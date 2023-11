Criscitiello: “Osimhen, il Napoli rischia di perderlo a giugno! Vi dico chi sta seguendo Zielinski”

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Il giornalista di Sportitalia ha parlato della situazione rinnovi in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Osimhen, per andar via, deve ripetere ciò che ha fatto l’anno scorso. Il Napoli è in tempo per recuperare il rapporto e la discussione che aveva avviato. Non sarà un rinnovo facile, il rischio di perderlo a giugno c’è.

Su Zielinski c’è la Juventus, l’Inter, ma anche Sarri alla Lazio lo vorrebbe. Sarebbe grave perdere Osimhen a zero. Seguo Zielinski da vicinissimo, dai tempi di Udine, quando Guidolin gli faceva fare la prima punta. E’ stato reinventato a centrocampo e sta facendo grandi cose. Il Napoli deve svegliarsi dal punto di vista dei rinnovi contrattuali”.