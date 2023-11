CdS – L’assenza di Anguissa riapre il mercato azzurro? Il punto

Avere Anguissa fermo ai box non è una notizia molto edificante. In un momento poco idilliaco, il Napoli aggiunge anche gli infortunati. I partenopei corrono ai ripari. L’obiettivo è trovare un centrocampista fisico che elevi il tasso atletico della squadra; che gonfi i muscoli e ritocchi i centimetri al fianco di Anguissa, unico alfiere del reparto dotato di certe caratteristiche (tanto da creare il problema delle lacune nei momenti in cui ha dovuto saltare gli impegni per problemi fisici). Lo ha scritto il Corriere dello Sport.