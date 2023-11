Union Berlino, 11 sconfitte consecutive ma il tecnico Fischer non è in discussione

L’Union Berlino, avversaria del Napoli in Champions League, sta attraversando un periodo nero. I tedeschi infatti, sono reduci da ben 11 sconfitte consecutive. Tuttavia, il tecnico Urs Fischer non sarebbe in discussione. A riportarlo è il portale tedesco Bild. L’allenatore svizzero, artefice di questi ultimi positivi anni sulla panchina berlinese tanto da portarla dalla B tedesca alla Champions, è stato confermato dal presidente Dirk Zingler e sarà regolarmente in panchina durante la prossima partita di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte.