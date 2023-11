Transfermarkt sul proprio sito ufficiale ha da poco pubblicato le squadre che valgono di più in Italia e non solo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si classifica primo tra le squadre italiane come valore totale della rosa, con un valore totale di 587,7 milioni di euro, con un aumento di 10 milioni rispetto al mese scorso. A livello mondiale la squadra azzurra si classifica al 13esimo posto, sopra a Milan ed Inter, che si trovano 14esime e 15esime.