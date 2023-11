Sportmediaset – La Juventus punta a uno tra De Paul e Zielinski, le ultime

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juventus è a caccia di un centrocampista forte e offensivo per colmare il vuoto del duo Pogba-Fagioli. I nomi maggiormente in voga in questo momento sono quelli di De Paul dell’Atletico Madrid e di Zielinski del Napoli. L’argentino, cedibile per l’Atletico, potrebbe essere il nome giusto per la sessione invernale, mentre il polacco, pallino di Giuntoli, e in scadenza di contratto con i partenopei a fine stagione, potrebbe arrivare soltanto in estate a parametro zero, anche se la concorrenza non mancherebbe.