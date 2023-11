Soccernet.ng – Svelato il motivo del ritorno in patria di Osimhen, riguarda le questioni con suo cognato

Victor Osimhen, in accordo con il Napoli, è tornato in Nigeria quasi 10 giorni fa, e a svelare il motivo ci ha pensato Soccernet.ng. Il portale nigeriano parla di un ritorno che riguarda le questioni con suo cognato Osita Okolo. Il cognato dell’attaccante nigeriano lo ha accusato di aver fatto arrestare la sorella, accusandolo di non avergli dato dei soldi promessi dopo il trasferimento dal Lille al Napoli. Il marito della sorella del nigeriano ora vorrebbe un risarcimento per i soldi che non gli sono stati dati dal numero 9, che è ora in patria per aggiustare la questione.