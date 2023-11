Repubblica – Napoli, clima di festa e serenità nello spogliatoio: il nuovo patto di Halloween

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, la sera del 31 ottobre la squadra si è riunita per una festa a tema Halloween. Le foto sui social e il clima di festa hanno allontano le voci che volevano insinuare una rottura nello spogliatoio.

“E’ stato anche un modo per respingere con i fatti le solite voci indiscrete che cominciano a circolare in città, i rumors sulla vita privata dei campioni d’Italia, in particolare notturna e i pettegolezzi antipatici. In questo quadro, dunque, il patto di Halloween serve proprio a spazzare via queste voci. […] E se la posizione di Garcia resta in bilico, a dare certezze ci pensano Di Lorenzo e compagni, per questo i giocatori hanno deciso almeno di fare quadrato tra loro, come si era già visto con la rabbiosa rimonta nel secondo tempo con il Milan”. Si leggge sul quotidiano.