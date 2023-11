Repubblica – Kvaratskhelia primo in Italia per dribbling riusciti: il risultato

Khvicha Kvaratskhelia è una giovane promessa del calcio mondiale. La scorsa stagione in azzurro e il 14esimo posto nella classifica per il Pallone D’Oro rappresentano un traguardo importante per la sua promettente carriera. Il georgianboy è anche il primo in Italia per dribbling realizzati:

“Com’è noto, il calciatore che dribbla di più in Italia è Khvicha Kvaratskhelia, seguito da Soulé (55 dribbling, 30 riusciti), Gudmundsson, Luvumbo, Leao, Almqvist e Ndoye. Tra i giocatori italiani, invece, è Cancellieri a detenere il primato di dribbling compiuti (15 riusciti su 36 dribbling provati). Kvara è un dribblatore anni Settanta: spesso parte da fermo ed è insistente, può provare a filar via anche dopo tre o quattro finte. Grazie a lui, il Napoli è la prima squadra d’Italia per dribbling tentati, ben 26 fino ad ora”. Si legge su La Repubblica, oggi in edicola.