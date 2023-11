Repice: “Garcia non mi sta deludendo, il Napoli ha il dovere di combattere per i primi quattro posti”

Il telecronista Francesco Repice ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli della squadra allenata da Rudi Garcia. Al telecronista Rai non sta dispiacendo come sta giocando la squadra allenata dal tecnico azzurro . Queste le sue parole: “Vi dico la verità, Rudi Garcia non mi sta deludendo. Tutti pensavano che il Napoli dovesse ripetere la stagione scorsa, ma così non è. Se i reparti sono tra loro slegati forse è perché manca uno come Kim. Il Napoli ha il dovere di lottare per le prime quattro posizioni, questo è. Se Rrahmani è lo stesso dello scorso anno e si perde ben due volte Giroud in area di rigore è perché le cose cambiano, un anno sei al massimo e l’anno dopo un po’ meno. Il Napoli è con un piede e mezzo agli ottavi di Champions, è ad un punto dal quarto posto e a Napoli si parla di fallimento, tutto questo è assurdo”.