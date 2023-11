Natan squalificato – Chi al fianco di Rrahmani con la Salernitana?

Garcia dovrà scegliere chi schierare al fianco di Rrahmani sabato contro la Salernitana data la squalifica di Natan. Juan Jesus è tornato ad allenarsi in gruppo dopo più di un mese ed è pienamente recuperato. Ostigard, titolare fino al rientro del Kosovaro, ha ben impressionato quando è stato chiamato in causa ed ha già messo a referto due goal contro Lecce e Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport al momento il norvegese è in vantaggio, nonostante sia guarito dalla distrazione al bicipite femorale destro, Juan Jesus dovrebbe riposare sabato per evitare una ricaduta. Dal 1° minuto dovrebbe esserci quindi la coppia inedita Rrahmani-Ostigard.