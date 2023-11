Marchetti: “Non capisco perchè Zielinski non abbia ancora rinnovato. Su Osimhen e Politano…”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del rinnovo di tre azzurri: “Non so perchè Zielinski non abbia ancora rinnovato con il Napoli, mi sorprende anche quello successo con Osimhen. Dopo tutto quello che si è detto in estate mi aspettavo un accordo tra De Laurentiis e l’entourage del nigeriano ma le cose sono andate diversamente. E’ una situazione anomala, perchè le altre parlano di rinnovo e firmano. Politano? l’esterno sta facendo una grande stagione e ha chiesto di parlare con la società per adeguare il suo contratto. De Laurentiis gode di una clausola unilaterale per il rinnovo automatico alle sue condizioni”.