Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Rudi Garcia non rischia più l’esonero. Nelle settimane scorse, il presidente Aurelio De Laurentiis ha pensato di mandare via il tecnico. Adesso però, ha fatto una scelta precisa e andrà avanti con il francese. Nonostante lo scetticismo dell’ambiente, il patron ha preso questa decisione e ora sta cercando di stare il più vicino possibile alla sua squadra e all’allenatore per cercare di tornare a vincere ed esprimersi al meglio.