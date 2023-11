Il Mattino – De Laurentiis pensa ad un premio per la squadra. I dettagli

Aurelio De Laurentiis sta pensando di istituire un premio per la squadra. È quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Il patron del Napoli vuole delle risposte sul campo, motivo per cui le vittorie sono fondamentali. L’idea è quella di elargire una somma in denaro in caso i partenopei infilassero tre successi di fila contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Si aggiunge, il presidente ne parlerà presto con i vari leader dello spogliatoio, tra cui Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski.