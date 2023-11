Gazzetta – Retroscena Spalletti, quando ha lasciato Napoli era sincero e dispiaciuto

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’addio di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano, l’attuale c.t. dell’Italia quando ha scelto di lasciare la sua stanzetta a Castel Volturno era dispiaciuto e sincero. Il motivo riguarda di certo il rapporto deteriorato con il patron Aurelio De Laurentiis. Questo quanto evidenziato:

“Spalletti di fatto ha lasciato perché il rapporto col presidente De Laurentiis era sotto zero e non era possibile continuare da separati in casa. Ma quando lo stesso attuale commissario tecnico della Nazionale sosteneva: «Non so se riuscirò ancora a metterci le stesse forze mentali per guidare il Napoli», non era una bugia o una ruffianata nei confronti di una città che adora e che tanto gli ha dato”.