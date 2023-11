Gazzetta – Napoli, record di infortuni per la squadra: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio alla Serie A soffermandosi sul numero di infortunati nelle squadre del Campionato Italiano. Il nuovo Napoli di Rudi Garcia ha risentito il cambio dello staff atletico, subendo già ben 8 infortuni. I partenopei sono terzi solo dopo Milan e Juve:

“Numero di infortuni in stagione per le candidate allo scudetto: Milan 19, Juventus 10, Napoli 8, Inter 6. Partite di A saltate nel complesso: Milan 37, Juventus 26, Napoli 21, Inter 18. Pioli domenica a Napoli ha giocato il secondo tempo con la sua terza scelta a destra (Luka Romero) e il suo quinto centrale in difesa (Marco Pellegrino). Il copione ha voluto che entrambi fossero protagonisti negativi dei gol di Politano e Raspadori. Il calcio sa essere crudele”. Scrive il quotidiano.