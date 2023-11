Fedele: “Giocare col 4231 vuol dire escludere Lobotka, non bisogna avere uno che gioca di fino in questo modulo”

Ai microfoni di TMW nel corso di Maracanà ha parlato Enrico Fedele, che si è soffermato sul possibile cambio di modulo del Napoli di Garcia. Queste le sue parole sul possibile passaggio al 4231: “Il presidente del Napoli è bravissimo in economia ma non nel calcio. Mette la dignità dell’allenatore sotto i piedi. Fare il 4231 vuol dire escludere Lobotka, in questo modulo ti servono due giocatori di forza fisica, non uno che gioca di fino. Se giochi col 4321 invece devi togliere un tornante e anche Politano. Adl ha destituito Garcia, ma sono convinto che il Napoli andrà in Champions con tutti i suoi difetti, questo perché non ci sono gli avversari. La Juventus sta facendo miracoli ma non ci credo, il Milan fa alti e bassi, la Lazio non sa cosa è. Questo campionato lo può vincere solo l’Inter”.