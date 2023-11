Di Marzio: “Si intravedono raggi di luce nelle prestazioni di Natan, aveva aspettative altissime”

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di Natan e delle sue recenti prestazioni. Queste le sue parole: “Si intravedono raggi di luce azzurra nelle prestazioni di Natan, prelevato in silenzio, ma con aspettative e pressioni altissime per sostituire un baluardo come Kim. Le sue recenti prestazioni positive sono la dimostrazione do in lavoro pianificato e strutturato nell’osservazione del talento, di cui il Napoli può vantarsi con fierezza, anche a petto in fuori lunedì sera con Kvara nella top 20 del Pallone d’Oro”