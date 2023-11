Dalla Turchia – Il Napoli punta a due rinforzi per gennaio, i nomi

Secondo quanto riporta il portale turco Sporx, il Napoli ha messo gli occhi in Turchia per cercare eventuali rinforzi della rosa a disposizione di Garcia. Gli obiettivi dalla Super Lig, magari già per gennaio, sarebbero infatti due. Il primo è Sebastian Szymanski, centrocampista classe ’99 arrivato la scorsa estate al Fenerbahce dalla Dinamo Mosca. Il polacco si è reso protagonista di uno straordinario impatto con la squadra turca, avendo collezionato 9 gol e 7 assist nelle 19 presenze stagionali. L’altro profilo seguito dagli azzurri è quello di Fisayo Dele-Bashiru, mediano classe 2001 che col suo Hatayspor ha collezionato in stagione 11 presenze con 4 gol e 3 assist.