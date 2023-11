CdS – Verso Salernitana-Napoli, azzurri in ritiro prima del match: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosì sulle ultime novità in vista del derby campano contro la Salernitana. Secondo il quotidiano, il Napoli ha scelto di passare la notte prima in ritiro a Cava de’ Tirreni, proprio come l’anno scorso e l’anno ancora prima:

“Ritiro pre-partita fissato pure stavolta a Cava de’ Tirreni, come un anno fa e come due anni fa, per comodità (ovviamente) ma anche perché i precedenti sono incoraggianti (due vittorie). Non sarà vero ma conviene crederci“. Si legge sul quotidiano.