CdS – Salernitana-Napoli, pronto un cambio modulo per Garcia: i dettagli

Sabato il Napoli di Rudi Garcia affronterà i cugini granata di Salerno. Il tecnico starebbe pensando a un cambio modulo per il match contro la Salernitana, con uomini tra le linee e un cambio ruolo per Zielinski:

“A due giorni dal derby contro la Salernitana, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia studia una variante tattica. Una novità. Una soluzione inedita. Il tecnico pensa a una variante: con l’avanzamento di Zielinski può superare il 4-3-3 di base per trasformarlo in un 4-2-3-1 riproponendo il modulo scelto nel secondo tempo contro il Milan quando in campo c’erano insieme sia Raspadori che Simeone. Piotr Zielinski abbandonerebbe i panni della mezzala nel 4-3-3 per indossare quelli del trequartista con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni. Una mossa, questa di Garcia, ideata per rendere il Napoli camaleontico e meno prevedibile”. Scrive Il Corriere dello Sport, oggin in edicola.