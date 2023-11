CdM – Inzaghi cerca i primi 3 punti stagionali: questo l’undici che ha in mente

Ultima in classifica con 4 punti, la Salernitana vuole rilanciarsi in campionato contro gli azzurri sabato all’Arechi. Il Corriere del Mezzogiorno prova ad anticipare le scelte di formazioni di Pippo Inzaghi che cerca i primi tre punti della stagione: 4-3-2-1 – Ochoa in porta, centrali Pirola e uno tra Fazio e Lovato con Mazzocchi e Bradaric sugli esterni; a centrocampo Bohinen, Coulibaly e Maggiore; sulla trequarti Candreva e Cabral a sostenere l’unica punta Dia.

Probabile formazione:

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa, Bradaric, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bohinen; Cabral, Candreva; Dia. Allenatore: Simone Inzaghi.